De Ligt: ‘Mister Ajax of op de bank bij Barcelona? Mister Ajax’

Matthijs de Ligt wordt de laatste tijd steeds vaker in verband gebracht met Barcelona. De talentvolle verdediger van Ajax zou hoog op het verlanglijstje van de Catalanen staan en volgens Goal zou de Spaanse grootmacht in januari al een poging willen wagen voor de Oranje-international. De talentvolle verdediger houdt de boot zelf nog af.

De Ligt was maandagavond te gast bij Peptalk en hoefde niet lang na te denken toen hij een stelling kreeg voorgelegd. "Mister Ajax worden of op de bank bij FC Barcelona zitten? Mister Ajax", reageerde de basisklant resoluut. De Ligt brak vorig seizoen door onder trainer Peter Bosz en vormde een sterk duo met Davinson Sánchez. Ook onder Marcel Keizer is De Ligt dit seizoen weer vaste basisklant.

De achttienjarige verdediger woont nog thuis bij zijn ouders in Abcoude en is niet van plan om daar snel weg te gaan. "Ik heb het goed naar m'n zin thuis", aldus de mandekker. "Mijn broertje en zusje zijn ook thuis, maar ik denk dat ik volgend jaar ga kijken of ik misschien toch op mezelf kan wonen. Maar tot nu toe zit ik goed."