Morata baalt van verdraaide woorden: ‘Probleem in communicatie’

Álvaro Morata heeft de persconferentie in aanloop naar het duel met AS Roma gebruikt om een aantal zaken recht te zetten, nadat een interview van hem in La Gazzetta dello Sport nogal wat stof deed opwaaien in Engeland. De Chelsea-spits zou gezegd hebben dat hij graag weer in Italië zou wonen, nooit weg had moeten gaan bij Juventus en denkt dat hij niet heel lang in Londen kan blijven wonen. “Waarschijnlijk hebben we te maken gehad met een probleem in de communicatie”, zegt Morata nu.

“Mijn jaren bij Juventus waren fantastisch. Ik was een jongen toen ik binnenkwam en een echte voetballer toen ik vertrok. Voor een Spanjaard is Italië de beste plek om te leven. Je hebt er alles. Ik zou Italië en Juventus nooit hebben verlaten”, zie Morata in het betreffende interview. Volgens de Spaanse spits zijn de antwoorden die hij gaf niet goed vertaald. “Het enige wat ik heb gezegd, is dat ik heel gelukkig was bij Juventus. En in het interview heb ik proberen te zeggen dat ik na mijn carrière niet meer in Londen blijf wonen, maar ik heb het er nu enorm naar mijn zin.”

“Ik heb het goed naar mijn zin in Londen, maar in de toekomst, als ik mijn kinderen naar school wil brengen, dan ga ik liever terug naar Spanje. Londen is een geweldig stad”, aldus Morata, die alle twijfel over zijn toekomstplannen weg nam. “Als Chelsea mij nu een tienjarig contract aan zou bieden, dan zou ik waarschijnlijk tekenen.”