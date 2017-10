Asamoah Gyan dompelt Fenerbahçe in rouw met gelijkmaker in slotseconden

Fenerbahçe heeft maandagavond nauwelijks geprofiteerd van de nederlaag die koploper Galatasaray een dag eerder leed op bezoek bij Trabzonspor. De Gele Kanaries leken op eigen veld tegen Kayserispor lang op weg naar de overwinning, maar moesten in de vijfde minuut van de blessuretijd toch nog de gelijkmaker incasseren: 3-3. De achterstand op Galatasaray bedraagt na tien competitieduels zeven punten.

Vincent Janssen kon bij Fenerbahçe opnieuw rekenen op een basisplaats, terwijl Robin van Persie nog altijd ontbrak vanwege een knieblessure. Het venijn zat hem in de eerste helft in de staart. Het bezoek uit Kayseri, met Deniz Türüc in de basiself, verweerde zich kranig en kwam vier minuten voor rust verrassend op voorsprong in het Sükrü Saracoglu Stadion. Umut Bulut kon de bal onderscheppen na een slordige pass van Roman Neustädter, waarna de spits doelman Carlos Kameni geen kans gaf met een verwoestende uithaal door het midden: 0-1. Ozan Tufan voorkwam niet veel later met een schot in de korte hoek echter dat Fenerbahçe met een achterstand ging rusten.

Het elftal van Aykut Kocaman kwam na de onderbreking furieus uit de kleedkamer en liep vervolgens binnen het kwartier uit naar een 3-1 voorsprong. Neustädter maakte eerst zijn fout uit het eerste bedrijf goed door uit een hoekschop raak te koppen, waarna Josef de Souza Fener met een intikker van dichtbij in veilige haven leek te brengen. Door een eigen doelpunt van Neto halverwege de tweede helft mocht Kayserispor echter toch weer hopen op een gelijkspel. Nadat Kameni de thuisploeg in eerste instantie nog had behoed voor de gelijkmaker door knap te redden op een poging van Ryan Mendes, moest hij in de vijfde minuut van de blessuretijd alsnog voor een derde maal capituleren na een inzet van Asamoah Gyan.