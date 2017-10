Faber hoeft niet te vrezen: ‘Ik keer hier nooit meer terug als trainer’

FC Groningen heeft het moeilijk dit seizoen. De ploeg van trainer Ernest Faber stelt teleur en is terug te vinden op de veertiende plaats op de ranglijst. Afgelopen zondag ging Groningen onderuit op bezoek bij Sparta Rotterdam en neemt de druk op Faber toe. De achterban roept om de terugkeer van Ron Jans als trainer, maar de technisch manager van de club sluit een rentree uit. Hij steunt Faber.

"Wat ik heb meegemaakt hier was prachtig, maar ik kom niet terug voor een tweede periode. Ik keer hier nooit meer terug als trainer”, aldus Jans tegenover RTV Noord. De sportieve crisis is groot dit seizoen. Uit de laatste vier wedstrijden pakte Groningen slechts een punt. "Wij kunnen echt beter dan dit, daar speel ik graag mijn rol in. Maar niet als trainer.”

Het spel van de ploeg van Faber is niet om over naar huis te schrijven en de een groot deel van de supporters bleef weg. Pas na een oproep van Arjen Robben, ex-speler van Groningen, om de club te steunen, wisten zij de weg naar het stadion weer te vinden. Jans hoopt op een ommekeer. "Er valt meer uit te halen", klinkt het. "Het moet echt een team zijn. Veel spelers hebben het er moeilijk mee om nu op te staan, onder druk. We hebben vaak niet de mindere spelers, maar ze zijn niet in blakende vorm. En Sparta had afgelopen zondag ook wat mazzel met de beslissingen.”

Algemeen directeur Hans Nijland gaf onlangs al te kennen dat de club in januari wil proberen om Mimoun Mahi te verkopen. Jans sluit niet uit dat er winterse versterkingen komen. We doen alleen iets als er ook wat vertrekt, zeiden we aanvankelijk. Maar ik sluit nu niet uit dat er wat gaat gebeuren, gezien de huidige sportieve resultaten. Maar ik zit hier niet om allemaal nieuwe spelers te beloven.”