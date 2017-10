Feyenoord ontvangt goed nieuws uit ziekenboeg voor duel met Shakhtar

Feyenoord heeft woensdagavond in het Champions League-duel met Shakhtar Donetsk weer de beschikking over Renato Tapia. De Peruviaanse middenvelder is volledig hersteld van een hamstringblessure en komt zelfs in aanmerking voor een basisplaats, zo meldt het Algemeen Dagblad. Voor Sven van Beek komt de wedstrijd in Charkov nog te vroeg.

Tapia viel twee weken geleden in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle uit met een hamstringblessure en miste in totaal vier duels. Inmiddels is hij echter weer fit, waardoor hij met Feyenoord zal afreizen naar Oekraïne voor het treffen met Shakhtar. Trainer Giovanni van Bronckhorst overweegt Tapia naast Jeremiah St. Juste te poseren in het hart van de verdediging, wat ten koste zou gaan van Kevin Diks.

Van Beek lijkt hoe dan ook te ontbreken. Hij kampt met een heupblessure en moest daardoor onder meer het duel met Roda JC Kerkrade van afgelopen weekeinde (1-1 gelijkspel) aan zich voorbij laten gaan. Eric Botteghin (knie) en Jan-Arie van der Heijden (kuit) zijn al langer niet beschikbaar voor Feyenoord, dat na drie poulewedstrijden nog altijd puntloos is in het miljardenbal.