‘Barça taxeert Ajacied op twintig miljoen en wil in januari handelen’

Barcelona wil graag afscheid nemen van Thomas Vermaelen, die constant kampt met blessures, en de Spaanse grootmacht houdt ook rekening met een vertrek van Javier Mascherano. Zodoende is Barça op zoek naar nieuwe defensieve impulsen en Matthijs de Ligt zou volgens Goal de favoriet zijn op het lijstje van de Catalanen. Barcelona wil in januari al actie ondernemen.

Naast Yerry Mina, die voor negen miljoen euro gaat overkomen van Palmeiras, wil Barcelona ook een jonge verdediger inlijven die al ervaring heeft met het voetbal in Europa. Lange tijd was Davinson Sánchez in beeld, maar de recente transfer van de Colombiaan van Ajax naar Tottenham Hotspur lijkt een verblijf in Catalonië in de nabije toekomst uit te sluiten.

De Ligt zou de beste en het goedkoopste alternatief zijn. Volgens Goal moet de verdediger van Ajax rond de twintig miljoen euro kosten. De Ligt zou topprioriteit zijn, aangezien Dayot Upamecano van RB Leizpig als een minder groot talent wordt gezien en meer ervaren verdedigers als Kalidou Koulibaly (Napoli) en Stefan de Vrij (Lazio) duurder zouden zijn. De twee laatstgenoemde spelers worden geschat op vijftig miljoen euro.