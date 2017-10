De Jong al ruim duizend minuten droog: ‘Het is bijna een beetje aandoenlijk’

PSV is met 27 punten uit tien wedstrijden de trotse koploper van de Eredivisie. Met name Jürgen Locadia en Hirving Lozano zijn dit seizoen op schot voor PSV. Luuk de Jong heeft echter al maandenlang niet gescoord; ook afgelopen zondag tegen Vitesse (2-4) wist de spits niet op het scoreformulier te geraken. Gertjan Verbeek, de nieuwe trainer van FC Twente, zegt bij FOX Sports dat De Jong ook te maken heeft met veel pech.

De Jong staat inmiddels al meer dan duizend speelminuten droog. "Het is wel heel ongelukkig. Op een gegeven moment ook... Die bal die hij van heel dichtbij krijgt, met twee man op de lijn (in de 29e minuut, red.)... Als hij hem een beetje chipt..", aldus Verbeek, die stelt dat de aanvaller van de Eindhovenaren wel progressie boekt: "Hij speelt heel goed in de bal. Daarin vind ik hem ook beter dan verleden jaar, toen ook ballen van zijn voet weg stuiterden. Maar een spits wordt toch beoordeeld op doelpunten."

"Ik weet zeker: vroeg of laat schiet hij er één in en dan gaat hij ook zijn doelpunten mee pakken. Het ergste wat er is voor een speler is als ze medeleven met je gaan krijgen", besluit Verbeek. Kenneth Perez geeft aan bijna medelijden te hebben met De Jong: "Het is bijna een beetje aandoenlijk, vind je niet? Hij werkt zich echt te pletter. Hij staat rechtsbuiten, rechtsback, whatever..."