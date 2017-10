Emery doet geruchten af als onzin: ‘Neymar zit vooraan bij de videosessies’

Neymar is sinds zijn verblijf in de Franse hoofdstad belangrijk geweest voor Paris-Saint-Germain met goals en assists, maar de Braziliaan heeft ook enkele akkefietjes achter de rug en zou volgens geruchten het niet naar zijn zin hebben in Parijs. Ook zou de aanvaller moeite hebben met Unai Emery en zijn lange videosessies hekelen. De trainer van PSG zegt maandag verbaasd te zijn over de verhalen.

"Toen we hem haalden, liet hij heel veel motivatie en welwillendheid zien om als team samen te werken", vertelt Emery maandag op een persconferentie, voorafgaand aan het Champions League-duel met Anderlecht komende dinsdag. "Hij heeft nog steeds de ambitie om zich te blijven ontwikkelen en om een nog hoger niveau te halen. En dat gaat hem lukken ook."

"Iedere speler die deze zomer kwam, gaat door hetzelfde proces. Iedereen moet zich aanpassen, dat is normaal", citeert onder meer Le Parisien. "Hij koos voor PSG omdat hij denkt dat wij het beste in staat zijn om prijzen te winnen. Wat betreft mijn methode van werken: hij is heel bereidwillig en leergierig en zit vooraan bij de videosessies."

"Iedere speler weet hoe belangrijk die sessies zijn. Zo niet, dan zouden de spelers mij dat vertellen. Ik ken geen trainer die geen gebruik maakt van videoanalyses. Het is een zeer belangrijk onderdeel van het moderne voetbal", aldus de Spanjaard, die stelt dat Neymar nog altijd honderd procent gemotiveerd is om zowel op individueel niveau als op clubniveau prijzen te pakken.