PSG afgetroefd door Real Madrid: ‘Verratti was de meer haalbare optie’

Marco Verratti is inmiddels een gewaardeerde kracht bij Paris Saint-Germain, maar de Franse club had in het verleden de ogen vooral gericht op Luka Modric. De middenvelder besloot in 2012 Tottenham Hotspur voor ruim dertig miljoen euro te verlaten voor Real Madrid, waarna Verratti, destijds van Pescara, in beeld kwam, zo onthult Leonardo, voormalig sportief directeur van les Parisiens. Ook Neymar was al eerder een transferdoelwit voor PSG.

"We hadden met Neymar gepraat in 2011. We wisten dat hij zo goed zou worden als dat hij nu is, maar we wilden hem tot 2014 in Brazilië, bij Santos, houden", aldus Leonardo in gesprek met Canal Plus. De huidige trainer van Antalyaspor zegt dat Neymar een charismatisch persoon is: "Hij is een beetje een filmster, met de druk omgaan is heel belangrijk. Maar het is de club die het project leidt, niet Neymar."

In 2012 wilde Leonardo Modric naar de Franse hoofdstad halen, maar de club had toen al Thiago Silva, Zlatan Ibrahimovic en Ezequiel Lavezzi gestrikt. Volgens de Braziliaan was het niet meer mogelijk om nóg een grote naam binnen te halen. "Dus we gingen voor een optie die meer realistisch en haalbaar was en we waren allen overtuigd dat Verratti de juiste man was."