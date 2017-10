AC Milan geeft ‘flop van PEC’ nog niet op: ‘Hij heeft een goed salaris’

Hachim Mastour speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij PEC Zwolle, maar de aanvallende middenvelder annex aanvaller van AC Milan kwam toen niet verder dan zes wedstrijden en 178 minuten in het eerste. Mastour is tegenwoordig weer in Milaan te vinden, maar spelen voor de hoofdmacht van i Rossoneri zit er niet in voor de jongeling.

Mastour, die nog tot medio 2018 vastligt, traint dit seizoen op Milanello, het trainingscomplex van de Italiaanse topclub, waar hij vooral zijn conditie op peil houdt. "Maar we hebben Mastour nog niet opgegeven", vertelt Massimiliano Mirabelli, sportief directeur van Milan, in gesprek met Milan News. "We willen hem nieuw leven geven. Dat is onze plicht."

Milan wilde afgelopen zomer Mastour van de hand doen, maar vooral vanwege zijn hoge salaris zou hij nog bij Milan zitten. "Hij heeft een zeer goed contract voor een negentienjarige", zegt Mirabelli over de protegé van zaakwaarnemer Mino Raiola. Mastour werd in het verleden bestempeld als een wonderkind, maar tot op heden heeft hij nog niet gedebuteerd voor Milan.