Ancelotti remt geruchten af: ‘Maak mijn vriend Antonio nou niet kwaad’

Carlo Ancelotti werd eind september de laan uitgestuurd bij Bayern München en sindsdien wacht de oefenmeester geduldig op een nieuwe club. De Italiaan is in de afgelopen weken met veel potentiële werkgevers in verband gebracht, waaronder Chelsea en Everton. Ancelotti zegt in gesprek met Radio Anch'io dat hij graag aan de slag gaat in de Premier League.

"Ik heb nu tijd om voetbal te kijken. Ik kijk wel naar nieuwe uitdagingen, maar niet op dit moment. Mijn contract bij Bayern loopt eind van het seizoen af en dat is wanneer ik ga luisteren naar nieuwe aanbiedingen. Ik wil een serieus project dat me tijd en rust gunt, ook al weet ik dat dat niet gemakkelijk gaat worden. Ik ben momenteel gewoon aan het wachten."

"De Premier League is natuurlijk een hele interessante competitie. De sfeer daar is geweldig, maar stadions in de Bundesliga zijn ook geweldig. Ik weet niet waar ik eindig. Iedere dag zijn er nieuwe geruchten over mijn toekomst: Kroatië, China, Everton, Chelsea…", aldus Ancelotti. Antonio Conte reageerde boos op het gerucht dat hij nauwelijks meer zou spreken met zijn spelers en dat Ancelotti de boel bij Chelsea snel zou overnemen.

"Maak mijn vriend Antonio niet kwaad, ik kan altijd goed met hem overweg en praat veel met hem", vervolgt Ancelotti, die ook uitweidt over de mogelijkheid om in Italië aan de slag te gaan: "De Serie A is ook erg interessant. AC Milan heeft veel nieuwe spelers. Managers en projecten hebben tijd nodig, Vincenzo Montella heeft daar gelijk in. Ik zie mezelf ook wel als coach van AS Roma, maar vertel dat niet verder aan Eusebio Di Francesco."