‘Hij zou nog steeds bij ons zijn als Neymar niet naar PSG was gegaan’

Ousmane Dembélé liet afgelopen zomer Borussia Dortmund na slechts één seizoen achter zich voor een dienstverband bij zijn droomclub Barcelona. Die Borussen ontvingen minimaal 105 miljoen euro voor de veelbesproken transfer. De Fransman weigerde op de training te verschijnen en forceerde een overstap. Michael Zorc had desondanks gehoopt dat Dembélé nog iets langer bij BVB was gebleven.

"We wisten dat Ousmane Dembélé niet zijn hele carrière bij ons zou voetballen", zegt de sportief directeur van de Duitse topclub in gesprek met Kicker. "We wisten ook dat hij ooit voor zijn droomclub Barcelona wilde uitkomen. We hadden echter gehoopt dat hij nog een jaar bij BVB zou blijven. En dat is ook iets wat besproken is binnen de club."

Vóór de transfer van Dembélé ruilde Neymar Barcelona voor het recordbedrag van 222 miljoen euro in voor Paris Saint-Germain. "Ik ben ervan overtuigd dat hij nog steeds bij ons zou zijn als zich die speciale situatie met Neymar niet had voorgedaan", vervolgt Zorc. "Die twee zaken hadden met elkaar te maken. En terugkijkend was het de juiste beslissing van de club om hem te laten gaan. We hebben immers de juiste financiële compensatie ervoor gekregen."

