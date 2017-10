‘Hij zei tegen Alli: ‘Kom maar terug wanneer je kampioen bent geworden’’

Manchester United won zaterdag met 1-0 van Tottenham Hotspur in een weinig enerverend duel op Old Trafford. Na het treffen tussen de twee titelconcurrenten ging het in de Engelse media vooral over een akkefietje tussen Dele Alli en Ashley Young. De twee landgenoten raakten met elkaar in de clinch en liplezers hebben achterhaald wat de spelers tegen elkaar zeiden.

In de dertigste minuut vielen de tegenstanders elkaar verbaal aan. Alli zou volgens de Manchester Evening News tegen Young hebben gezegd dat hij 'met pensioen moet gaan met een looprek'. De routinier van the Red Devils zou echter een sterk antwoord hebben gegeven: "Kom maar terug wanneer je de Premier League hebt gewonnen." In de spelerstunnel zouden de twee door zijn gegaan met ruziemaken.

Na afloop reageerde Young kort op het incident via Twitter: "Geweldige teamspirit. Heel goed resultaat. Praatjes vullen geen gaatjes." Gary Neville, voormalig aanvoerder van United, denkt dat Young Alli wilde provoceren en hem een rode kaart wilde aansmeren. "Ashley Young weet precies wat hij doet", aldus de Engelse oud-voetballer bij Sky Sports.

"Er was wellicht een tijd waarin Dele Alli er wel op gereageerd zou hebben en een kopstoot had uitgedeeld, maar dat heeft hij niet gedaan", vervolgt Neville. "Zijn hart zou hebben gevoeld: 'Ik wil je neus breken.' Zijn hoofd zou echter hebben gezegd: 'Verlies de wedstrijd niet voor de ploeg door stom te doen.'"