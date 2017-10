Plan om PSG uit CL te sluiten gaat door: ‘Ze blijven de boel bedriegen’

Neymar vertrok afgelopen zomer voor een recordbedrag van 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain en daar was LaLiga niet blij mee. Voorzitter Javier Tebas zei de praktijken van PSG schimmig te vinden en heeft zijn beklag gedaan bij de UEFA. L’Équipe brengt maandag naar buiten hoe de Spaanse voetbalbond de Franse topclub beschuldigt.

"We hebben gezien dat PSG en Manchester City meer hebben geïnvesteerd dan welke club dan ook in de laatste vijf jaar", zou Tebas volgens de Franse sportkrant hebben verklaard in een verslag van 44 pagina's. "Hun werkelijke inkomsten kunnen deze investeringen niet rechtvaardigen, dus ze hebben fictieve sponsors, gerelateerd aan de staat (Qatar, red.), met bedragen die groter zijn dan die van Real Madrid, Barcelona, Bayern München of Manchester United."

"Hun inkomsten zijn direct of indirect gerelateerd aan Qatar en PSG blijft op deze wijze constant de boel bedriegen." PSG zou bijvoorbeeld in 2014 344 miljoen euro hebben uitgegeven, veel meer dan United (237), Real (224) en Barcelona (185), terwijl les Parisiens veel minder tv-geld krijgen. De UEFA heeft reeds aangegeven dat PSG onder de loep wordt genomen.

LaLiga kan ook nog een beklag doen bij de Europese Unie om PSG te laten bestraffen. "We wachten tot het eind van het jaar om te zien wat de UEFA doet", aldus Tebas. "Als er niets gebeurt, gaan we naar de EU, omdat dit gewoon niet kan doorgaan. Als we ontdekken dat ze schuldig zijn, mogen ze niet meedoen in de Champions League", besluit Tebas.