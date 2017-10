‘Hoe vaak hebben we deze discussie niet gehad? Mourinho vertrouwt hen niet’

Manchester United kent vooralsnog een prima seizoen, met een tweede plaats in de Premier League en kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League in het vooruitzicht. The Red Devils hebben in de competitie nog geen doelpunt geïncasseerd op Old Trafford, maar Charlie Nicholas is ervan overtuigd dat José Mourinho niet gecharmeerd is van Chris Smalling, Phil Jones en Victor Lindelöf.

"Ik denk niet dat hij zijn verdedigers vertrouwt", zegt de oud-voetballer van onder meer Arsenal bij Sky Sports. "Hoe vaak hebben we deze discussie wel niet gehad? Sinds Mourinho er zit, vertrouwt hij Smalling al niet. Ik denk ook niet dat hij vindt dat Jones zijn man is, aangezien hij twijfelt aan zijn fysieke kwaliteiten. Hij vindt hem een beetje onbesuisd."

"En zoals we allemaal wel weten heeft Lindelöf veel moeite met het niveau. Hij voert een constante strijd om aan te haken. Eric Bailly is degene geweest die hij wel vertrouwt", vervolgt Nicholas. "Hij is nog ruw. En dan brengt hij opeens Ashley Young en dan raak je een beetje verward. Dat is wat Mourinho doet en jij blijft als tegenstander achter met veel twijfels."