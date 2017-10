KNVB deelt forse schorsing uit na ‘tackle die publiek blij maakte’

Sparta Rotterdam zal het de komende drie duels moeten zien te redden zonder Mark Veenhoven. De negentienjarige middenvelder ontving zondag in het duel met FC Groningen een rode prent van scheidsrechter Bas Nijhuis na het neerhalen van de richting doel opstomende Lars Veldwijk.

Veenhoven heeft maandagochtend van de tuchtcommissie van de KNVB te horen gekregen dat hij drie wedstrijden, plus één duel voorwaardelijk, moet brommen voor het onderuit halen van Veldwijk. Sparta en de speler zelf hebben het schikkingsvoorstel geaccepteerd, zo laten de Rotterdammers weten via de officiële kanalen.

Wat een SCHANDALIGE overtreding van Mark Veenhoven op Lars Veldwijk!???? Geplaatst door voetbalzone op zondag 29 oktober 2017

Sparta stond op het moment dat Veenhoven de overtreding maakte met 2-1 voor en tilde die voordelige marge uiteindelijk ook over de eindstreep heen. Doordat de middenvelder in de absolute slotfase zijn ingreep pleegde, kreeg hij de handen bij het thuispubliek op elkaar: “Ik heb niet zo vaak rode kaarten gepakt, maar met deze was het publiek erg blij. Dat was mooi”, vertelde hij na afloop bij RTV Rijnmond.