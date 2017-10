‘Diks kan dat totaal niet, dat is de pech die Feyenoord heeft’

Door de ernstige personele problemen in de defensie heeft Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst Kevin Diks nu al drie wedstrijden als centrale verdediger opgesteld. Normaal gesproken speelt Diks als rechtsback en Kenneth Perez is van mening dat hij niet in het centrum van de defensie kan spelen.

“Het is zonde, want Diks kán het totaal niet. Diks kan totaal niet centraal spelen. Dat is de pech die Feyenoord heeft, want meestal kan een rechtsback ook centraal nog uit de voeten, maar Diks totaal niet”, zegt Perez tegenover FOX Sports. Van Bronckhorst mist onder meer Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Sven van Beek en Renato Tapia, die allemaal centraal achterin kunnen spelen. “Ik zou er alles aan doen om Diks niet op te stellen in het centrum.”

“Diks heeft ook als rechtsback niet al te veel goede wedstrijden gespeeld, dus hij loopt al niet over van vertrouwen”, sluit Gertjan Verbeek zich bij Perez aan. “Dan krijg je toch een grotere mate van verantwoordelijkheid als je in het centrum van de verdediging staat.” Diks wordt dit seizoen gehuurd van Fiorentina en speelde tot dusver twaalf wedstrijden in het shirt van Feyenoord.