Man City wil stunten met komst Real Madrid-smaakmaker

Sinisa Mihajlovic zit op de schopstoel bij Torino. Indien de Servische trainer eruit gegooid wordt, staat Walter Mazzarri klaar om het roer over te nemen in Turijn. (Goal)

De kans dat MK Dons Callum Brittain kan behouden, is zeer klein. De Engels jeugdinternational heeft interesse gewekt van Tottenham Hotspur, Bournemouth en Southampton, die hem afgelopen weken allemaal bekeken. (Daily Star)