‘Ik word soms ook gek van die zwabberballen van Dolberg en Schöne’

Kostas Lamprou was in de voorgaande seizoenen de eerste keeper bij Willem II, maar de Griek maakte afgelopen zomer een andere keuze. Lamprou is dit seizoen derde keeper bij Ajax achter André Onana en Benjamin van Leer en kwam tot nu toe slechts een keer in actie voor de hoofdmacht van de Amsterdammers, in het bekerduel met ASV De Dijk van afgelopen week.

Dat hij nu niet meer wekelijks onder de lat staat, deert hem echter niet: “Ik heb geen spijt van mijn keuze. Door de blessure van Benjamin van Leer ben ik de laatste tijd tweede keeper. Afgelopen week heb ik mijn debuut in Ajax 1 gemaakt in de beker. Het is mooi om eens alles mee te maken bij een topclub”, legt hij uit in gesprek met het Brabants Dagblad.

Lamprou werd in Tilburg opgevolgd door Mattijs Branderhorst, die afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Ajax drie ballen uit zijn doel moest halen. De Griek vindt dat zijn vervanger het goed doet en denk niet dat Branderhorst in de fout ging bij de gelijkmaker van Lasse Schöne: “Lasse en ook Kasper Dolberg schieten geregeld van die zwabberballen. Daar word je als keeper door op het verkeerde been gezet. Op de training word ik er soms gek van.”