Morata baalde van terugkeer naar Real: ‘Een enorme teleurstelling’

Álvaro Morata speelde twee jaar lang voor Juventus en voelde zich thuis in Italië. Toen Real Madrid in 2016 besloot om de terugkoopclausule te activeren, keerde spits weer terug naar de Koninklijke. Een enorme teleurstelling voor Morata, zo vertelt hij in een interview met La Gazzetta dello Sport.

“Er waren contractuele afspraken die ik moest respecteren, maar het was enorm teleurstellend. Ik was weer terug bij af. Ze behandelden me hetzelfde als twee jaar eerder, voordat ik naar Italië vertrok. Mijn jaren bij Juventus waren fantastisch. Ik was een jongen toen ik binnenkwam en een echte voetballer toen ik vertrok. Voor een Spanjaard is Italië de beste plek om te leven. Je hebt er alles. Ik zou Italië en Juventus nooit hebben verlaten”, zegt Morata, die Real Madrid afgelopen zomer verruilde voor Chelsea.

“Ik wilde onder een trainer als Antonio Conte spelen. Er waren heel wat dingen die klopten aan deze overstap, om te beginnen de trainer. Ik wist dat ik goed in de spelopvatting van Conte pas”, vervolgt de Spaanse spits zijn verhaal. “Conte is veeleisend, wil het beste uit zijn spelers halen. Je kan wel zeggen dat hij weet hoe het is om bij een grote club te zitten, want hij heeft het als speler én trainer ervaren.”