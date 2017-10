Til vergeleken met Müller vanwege lage kousen: ‘Sta nog wat ver van hem af’

Met twee doelpunten bezorgde Guus Til AZ hoogstpersoonlijk de overwinning tegen sc Heerenveen (1-2). De negentienjarige middenvelder speelde tot dusver in iedere competitiewedstrijd als basisspeler bij de Alkmaarders. Vanwege zijn afgezakte sokken wordt hij vergeleken met Thomas Müller.

“Als ik mijn kousen wat lager draag, zijn mijn kuiten wat vrijer. Tijdens wedstrijden lopen mijn kuiten vol en dan knellen ze vaak in die kousen. Ik vroeg me af waarom ik zo vaak spierpijn kreeg. Daardoor dus. Nu draag ik ze voornamelijk in de tweede helft laag”, legt Til uit in gesprek met het Algemeen Dagblad. Hij wil zich liever spiegelen aan Leon Goretzka van Schalke 04, die volgens de middenvelder nóg beter dan Müller is.

“In potentie een speler die misschien nóg beter is dan Müller. Ik sta op dit moment ook nog wat ver af van Müller, hè”, vervolgt de middenvelder. Ondanks zijn twee treffers in Friesland is hij nog behoorlijk kritisch over zijn spel. “Want ook al maakte ik twee doelpunten, het was voor mij eigenlijk geen topwedstrijd. Ik had het lastig tegen Kobayashi en Schaars, die uitzakten.”