FC Groningen neemt verbannen duo in genade aan: ‘Heb iets niet goed gedaan’

Mimoun Mahi en Oussama Idrissi zijn in genade aangenomen. Het vorige week verbannen tweetal sluit zich per direct weer aan bij de selectie van Ernest Faber, zo laat FC Groningen maandagochtend weten via de officiële kanalen. Dat besluit is gevallen na een gezamenlijk overleg tussen de clubleiding en de technische staf.

Het duo werd ruim een week geleden door de Trots van het Noorden uit de selectie gezet wegens een ‘ontoelaatbare houding en gedrag’. De twee hebben hun excuses aangeboden en gaan op de website van Groningen nog een keer in op hun verbanning: “Vorige week heb ik al direct laten weten dat ik spijt heb van wat is gebeurd. Daarvoor heb ik mijn oprechte excuses aangeboden en heb ik de straf die mij werd opgelegd volledig geaccepteerd. Nu wil ik niets liever dan het team weer helpen en gaan trainen en voetballen”, vertelt Mahi, die in de winter lijkt te gaan vertrekken.

Idrissi sluit zich aan bij de woorden van zijn ploeggenoot: “Ook ik heb iets niet goed gedaan en het gevolg daarvan is bekend. Ik ben erop gebrand weer aan te sluiten bij de eerste selectie en te laten zien dat ik ook een hele goede rol in het team kan hebben.” Mahi en Idrissi trainen vanaf maandag weer mee met de hoofdmacht van FC Groningen en het is aan Faber wanneer hij de twee weer inzet. De aanvallers misten het bekerduel met Roda JC Kerkrade en de competitiewedstrijd tegen Sparta Rotterdam.