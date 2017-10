Verbeek: ‘Uitdaging is om terug te keren in subtop, dit jaar linkerrijtje’

FC Twente kent een tegenvallende seizoenstart en dat koste trainer René Hake onlangs de kop. Vrijdagavond werd bekend dat Hake, die eerder nog in een andere functie aan de club verbonden zou blijven, definitief vertrekt en hij maakte zo de weg vrij voor de aanstelling van Gertjan Verbeek. Die zette maandagochtend zijn krabbel onder een contract tot medio 2019 en weet dat er een hoop werk aan de winkel is.

“Het is nooit leuk om een collega ontslagen te zien worden en die op te moeten volgen. Maar ik heb dat eerder meegemaakt”, begon Verbeek, opgetekend door RTV Oost, zijn presentatie. Verbeek neemt zijn eigen assistent Jan de Jonge mee en denkt dat essentieel is om op korte termijn succes te boeken: “Met hem heb ik een visie opgebouwd. We denken hetzelfde over voetbal en het beter maken van spelers. In het buitenland is het zeer gebruikelijk om een eigen assistent mee te nemen.”

Twente staat momenteel met negen punten uit de eerste tien wedstrijden van dit Eredivisie-seizoen op een dertiende positie en het doel voor Verbeek dit seizoen is duidelijk: “De uitdaging is om met Twente terug te keren in de subtop. Dit jaar willen we schuin naar het linkerrijtje kijken en daar eindigen. Er moet nog veel gebeuren. Dat doe ik met volle uitdaging en passie.”

Voor Verbeek komt er met zijn dienstverband bij FC Twente een droom uit. De trainer heeft emotionele binding met de club en sprak in het verleden al uit dat hij ooit nog eens in Enschede wilde werken. De 55-jarige Verbeek is echter niet van plan om, nu hij weer als coach actief is in de Eredivisie, te stoppen met zijn werk als analyticus: “Mijn werkzaamheden zullen minder frequent zijn, maar ik zal hier en daar mijn mening geven. Ik laat mij niet monddood maken door wie dan ook.”