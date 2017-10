‘Het verschil tussen Ajax en Feyenoord is nu vooral Jones en Onana’

Al vroeg in het seizoen loopt landskampioen Feyenoord achter de feiten aan. De achterstand van de Rotterdammers op koploper PSV bedraagt reeds tien punten. Willem Vissers constateert bij Studio Voetbal dat zowel Ajax als Feyenoord dit seizoen niet geweldig spelen, maar ziet dat het verschil hem op dit moment in de doelman zit.

“Het verschil tussen Ajax en Feyenoord is nu vooral Brad Jones en André Onana. Onana redt Ajax gewoon tegen Willem II en ook tegen Feyenoord. Het ergste vind ik dat alle dragende spelers van Feyenoord, waaronder Jones, het laten liggen”, is de journalist van de Volkskrant van mening. Ondanks dat Feyenoord na slechts tien wedstrijden punten al een straatlengte achterstaat, wil Vissers de Rotterdammers niet afschrijven.

“Ik heb ooit in februari een verhaal geschreven over Ajax, dat onder Frank de Boer wéér geen kampioen werd. Sinds ze toen toch kampioen zijn geworden, ben ik daarvan af”, verklaart Vissers. “En weet je nog in 2007? Die wereldberoemde titel van PSV? Dus je kunt het niet zeggen.”