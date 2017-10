VIDEO’S - Cavani op schot voor PSG; Tete goud waard met assist

Paris Saint-Germain blijft aan kop gaan in de Ligue 1. De Parijzenaars wonnen vrijdag met 3-0 van OGC Nice en staan vier punten los van AS Monaco, dat met 0-2 te sterk was voor Girondins Bordeaux. Edinson Cavani was met twee doelpunten de grote man bij PSG en Kenny Tete was met een assist belangrijk voor Olympique Lyon. Hieronder zijn de Ligue 1-beelden van afgelopen speelronde te vinden.

Bekijk hier de samenvatting van Paris Saint-Germain - OGC Nice (3-0):



Bekijk hier de samenvatting van Girondins Bordeaux - AS Monaco 0-2):



Bekijk hier de samenvatting van Olympique Lyon - FC Metz (2-0):



Bekijk hier de assist van Kenny Tete:



Bekijk hier de samenvatting van Lille - Olympique Marseille (0-1):



Bekijk hier de prachtige 1-0 van Ronny Rodelin van SM Caen tegen Troyes: