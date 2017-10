Ziyech wil ‘een stap maken’: ‘Dat steek ik niet onder stoelen of banken’

Ajax moet volgende zomer vrezen voor een vertrek van Hakim Ziyech. In gesprek met de Volkskrant geeft de middenvelder aan dat hij volgend seizoen in ieder geval in de Champions League wil spelen. Als de Amsterdammers het miljardenbal niet weten te halen, zal de Marokkaans international willen verkassen.

“Ik wil een stap maken, dat is mijn doel, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Maar mijn hoofddoel is het kampioenschap. We zijn nog te slordig, te onrustig, maar er zit een stijgende lijn in. Net als vorig seizoen”, aldus Ziyech. Naast de meeste geslaagde dribbels en de meeste balcontacten, verovert de middenvelder het vaakst een bal. “Dat had niemand verwacht. Ik ben fysiek sterker, mentaal attenter, ik herken de momenten dat ik moet omschakelen beter.”

“Vroeger spaarde ik juist mijn krachten als we de bal verloren. Maar ik moet een complete middenvelder worden”, vervolgt de middenvelder, die nog vaak langsgaat bij de familie van Abdelhak Nouri. Ziyech zegt dat hij in de eerste maand na de dramatische gebeurtenis nergens zin in had. “Niet in praten, niet in trainen, niet in wedstrijden; niets. Dan loop je achterstand op. De hele groep heeft het zwaar gehad. Mensen beseffen die impact niet, onderschatten het. Het is ook moeilijk voor te stellen.”

Volgens Ziyech heeft Ajax dit seizoen dan ook een duidelijk doel. “En dat is het 34ste kampioenschap. Voor Appie, die speelde met nummer 34. We dragen hem als team altijd bij ons, zijn kleren en schoenen hangen nog steeds in onze kleedkamer”, stelt de international van Marokko. “Alsof hij zo weer kan aansluiten. Ik zit daarnaast. Het is een apart gevoel, niet te beschrijven. Soms word je down, vooral in het begin. Dan win je, kom je in de kleedkamer, zie je dat lege plekkie en denk je: waarom ben ik blij? Maar het lukt steeds beter om positief te zijn.”