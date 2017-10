Transfer Lozano dreigt: ‘Als ik scout was, zou ik ook naar hem kijken’

Hirving Lozano maakte zondag twee doelpunten voor PSV en droeg daarmee bij aan de 2-4 overwinning op Vitesse. De 22-jarige aanvaller is nu de eerste speler die in zeven van zijn eerste acht wedstrijden in de Eredivisie tot scoren is gekomen en Peter Boeve is onder de indruk van de prestaties van de Mexicaans international.

“Lozano is het type voetballer dat je in Nederland verder niet ziet. We mogen blij zijn dat hij momenteel hier op de velden te bewonderen is”, aldus de zestigjarige Boeve in De Telegraaf. De ex-trainer van onder meer PEC Zwolle vond de linksbuiten al met al ‘een uitstekende wedstrijd’ spelen, maar vraagt zich tegelijkertijd af of hij ook na dit seizoen nog te zien zal zijn in het rood en wit van PSV.

“Als ik scout was zou ik ook naar hem gaan kijken. Voor goede spelers is altijd veel interesse. Dat zag je bijvoorbeeld ook met Davinson Sanchez bij Ajax. Het is gewoon mooi dat die jongen nu hier zijn verdere opleiding krijgt en straks mogelijk weer een vervolgstap in zijn carrière kan maken.” Lozano ligt in het Philips Stadion overigens vast tot medio 2023.