‘Degene die Lozano gehaald heeft, verdient een groot applaus’

Hirving Lozano kwam tweemaal tot scoren tegen Vitesse en is nu de eerste speler ooit die in zeven van zijn eerste acht Eredivisieduels heeft weten te scoren. De aanvaller maakt zijn prijskaartje meer dan waar en Jürgen Locadia is blij met de aanwezigheid van de Mexicaan, zo vertelt hij in De Telegraaf.

“Het is bizar hoe Chucky presteert. Een jongen in zo’n nieuwe omgeving, die er dan vanaf dag één staat. En ik wil als aanvaller zijnde natuurlijk wel een beetje bijblijven, dat zal je begrijpen. Soms denk ik bijna: ’stop eens een keer man’. Maar zonder gekheid, degene die hem gehaald heeft, verdient een groot applaus”, aldus Locadia over Marcel Brands.

In het Algemeen Dagblad voegt de 23-jarige Locadia eraan toe dat er een heel ander PSV staat dan aan het begin van het seizoen, toen men werd uitgeschakeld door NK Osijek. Het elftal was toen meer een ‘stel eenlingen’, aldus Locadia: “Op zoek naar vertrouwen en houvast. “We verdedigden als individuen en zo vielen we ook aan. Vandaag deden we alles als team. Zelfs feestvieren met de wisselspelers en staf bij de dug-out na de doelpunten.”

Net als Lozano maakte Locadia twee doelpunten in GelreDome. Hij heeft nu voor het eerst in zijn carrière zeven uitgoals in een Eredivisieseizoen gemaakt en scoorde überhaupt maar in één seizoen (13 in 2013/14) meer competitietreffers dan in 2017/18 (8). Hiernaast is Locadia de eerste Eredivisiespeler met zowel een doelpunt als een eigen doelpunt in een Eredivisieduel sinds Tom Beugelsdijk in november 2016, toen voor ADO tegen PSV.