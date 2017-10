Van Hanegem: ‘Kijk, die loopt nu dus bij Ajax en niet in De Kuip’

Feyenoord verspeelde zaterdag twee punten tegen Roda JC Kerkrade (1-1) en volgens Willem van Hanegem moet de technische staf ingrijpen. De icoon van de Kuipbewoners schrijft dat Feyenoord niet per se hetzelfde moet doen als in het kampioensjaar, maar zichzelf steeds maar weer moet proberen te vernieuwen en verbeteren. Daar schort het momenteel aan, aldus De Kromme.

“Feyenoord creëerde kans op kans in Kerkrade. Mag het misschien tegen hekkensluiter Roda JC, dat een elftal van niks heeft? Bij Feyenoord is het tijd voor harde maatregelen”, aldus Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “Ik zou Kenneth Vermeer tegen Shakhtar Donetsk in het doel zetten, want Brad Jones heeft het gewoon niet meer. Ik zou ook stoppen met Karim El Ahmadi voortdurend te laten uitzakken tussen zijn verdedigers. Hij moet verder naar voren spelen, anders sloop je hem door de te grote afstanden.”

Van Hanegem voegt daaraan toe dat Feyenoord ‘aardige vervangers’ heeft ingekocht voor de spelers die zijn vertrokken, maar dat de huidige nummer dd van de Eredivisie wel beter moet leren scouten. “Wachten tot een verdediger bij AZ het heel goed doet en dan opeens zes miljoen euro neerleggen, dat is iets heel anders. Scouten is diezelfde speler twee jaar eerder ophalen als hij nog nauwelijks iets kost”, aldus de oud-middenvelder.

Hij wijst naar Frenkie de Jong, die in de zomer van 2015 de overstap maakte van Willem II naar Ajax. Het talent had er net drie wedstrijden in Tilburg opzitten. “De Jong dus, een jongen die uit een familie komt die op zijn zachtst gezegd wel iets had met Feyenoord. Die loopt nu dus bij Ajax, niet in de Kuip. Kijk, daar had ik die Rob Slotboom (commissaris, red.) graag over willen horen in plaats van Jan de Jong neersabelen voor hij überhaupt is begonnen.” Slotboom noemde het aanstellen van De Jong woensdag ‘een blunder’.