Ajax ‘zet alles op alles’ en doet De Jong aanbieding

Ajax wil het contract van Frenkie de Jong openbreken en verlengen. De Telegraaf schrijft maandag dat de Amsterdammers de twintigjarige middenvelder een officiële aanbieding hebben gedaan. Als De Jong zijn handtekening zet, dan komt hij tot medio 2022 vast te liggen in de Johan Cruijff ArenA.

De Jong heeft de laatste weken geen basisplaats meer en besloot onlangs om de contractbesprekingen voor zich uit te schuiven. “Hij dacht een betere onderhandelingspositie te hebben als hij zich vast in de basis zou hebben geknokt”, schrijft het dagblad. De directie en technische staf willen koste wat kost voorkomen dat De Jong zijn handtekening misschien níet zet en zetten daarom ‘alles op alles’ voor De Jong, klinkt het.

“Met het voorstel loopt de clubleiding al vooruit op de basisplaats van De Jong, die tegen zijn oude club Willem II (1-3) als invaller in het veld kwam”, zo schrijft De Telegraaf. De huidige verbintenis van het talent loopt tot de zomer van 2019 door en De Jong kan dus met drie jaar verlengen. Wat voor salaris daarbij hoort of welke clausules er in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen, daarover is niets bekend.

De Jong maakte in de zomer van 2015 de overstap van Willem II naar Ajax en maakte in september 2016 in de bekerwedstrijd tegen Willem II zijn debuut in het eerste elftal. Inmiddels staat De Jong op twee doelpunten en twee assists in 21 officiële wedstrijden. In dienst van Willem II kan hij eerder tot drie duels in de hoofdmacht.