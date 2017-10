Kritiek op Bosz neemt toe: ‘Hij moet over zijn schaduw heen springen’

Borussia Dortmund verloor zaterdag met 4-2 van Hannover 96 en heeft nu al drie speelronden niet meer gewonnen in de Bundesliga. De druk op Peter Bosz neemt toe, maar de trainer gaf na afloop aan dat hij niet van plan is om zijn tactiek te veranderen. Onverstandig, vindt columnist Joachim Schuth van BILD.

Schuth schrijft dat één man het tij kan keren en dat is Bosz zelf. “Hij moet over zijn eigen schaduw heen springen en het systeem veranderen. Hoog verdedigen lukt alleen met een stabiele defensie, maar daar is Dortmund met de Wackel-Kandidaten Jeremy Toljan en Ömer Toprak en de niet in een goede vorm stekende Sokratis Papastathopoulos en Marc Bartra mijlenver van verwijderd”, zo valt er in het schrijven te lezen.

Dortmund neemt het in de volgende speelronde op tegen koploper Bayern München en moet in de ogen van Schuth dan een andere tactiek hanteren. “Als hij dat doet, dan is Bosz niet alleen een goede Bundesliga-trainer, maar een heel goede. Doet hij dat niet, dan zal hij samen met heel Dortmund in een neerslachtige spiraal terechtkomen”, klinkt het. Dortmund speelt eerst overigens nog in de Champions League tegen APOEL Nicosia.