‘Het was een goede beslissing van hem om naar Ajax te komen’

Konstantinos Lamprou maakte woensdag zijn debuut in het eerste elftal van Ajax. De 26-jarige doelman kwam in actie tegen ASV De Dijk (1-4 winst) en André Onana is blij voor zijn concurrent, zo vertelt hij aan De Telegraaf. De Kameroener zegt er ook bij dat hij veel van de Griek leert.

“Ik denk dat het een goede beslissing van hem is geweest om naar Ajax te komen”, begint Onana in De Telegraaf. “We zullen zien wat er volgend jaar gebeurt. Ik hoop het beste voor hem. Ik denk dat ik veel van hem leer. Hij is veel georganiseerder dan ik. Als ik naar hem kijk op de training is dat goed voor mij. Ik kan van hem leren door naar hem te kijken.”

Lamprou, voormalig jeugdinternational van Griekenland, speelde eerder voor Willem II, Feyenoord en Excelsior. Afgelopen zomer tekende hij een contract tot de zomer van 2018 bij Ajax en in Amsterdam concurreert hij met Onana en Benjamin van Leer.