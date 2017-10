Verbeek gaat transferbeleid medebepalen: ‘Veel werk te verzetten’

FC Twente maakte zondagavond bekend dat Gertjan Verbeek de nieuwe trainer en technisch manager is van de club. De 55-jarige Deventenaar tekende een contract tot medio 2019 en Jan van Halst is blij met de opvolger van de ontslagen René Hake.

“Verbeek is een trainer die staat voor aanvallend voetbal. Hij brengt veel ervaring met zich mee, is gretig en wil graag bij FC Twente werken. Hij heeft aangetoond spelers beter te maken. Daarbij eist hij veel van zijn spelers, staf, omgeving en van zichzelf. Dat geldt ook voor Jan de Jonge. Hun werkwijze past binnen het topsportklimaat dat we nastreven”, aldus Van Halst op de officiële website van de Tukkers.

“Verbeek heeft ook ervaring met het werken onder moeilijke omstandigheden. Daar heeft hij bijvoorbeeld in het verleden bij AZ mee te maken gehad, toen ook een club in opbouw. Er is nog heel veel werk te verzetten bij ons. Ook daarom willen we de ervaring, kennis en expertise van Verbeek breder inzetten en gaat hij ook de rol van technisch manager vervullen. In de rol van technisch manager krijgt hij medeverantwoordelijkheid over het aan- en verkoopbeleid, de scouting en de jeugdopleiding, in samenwerking met de huidige directie.”

Verbeek werd in september 2013 op straat gezet door AZ, waar hij in totaal drie jaar voor de groep stond. Daarvoor was hij in de Eredivisie als coach werkzaam bij Heracles Almelo, Feyenoord en sc Heerenveen. Na zijn periode bij AZ ging hij aan de slag in Duitsland bij 1.FC Nürnberg en VfL Bochum, maar ook die clubs namen vanwege de tegenvallen resultaten vroegtijdig afscheid van hem. Sinds juli zat Verbeek zonder club.