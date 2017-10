Het Elftal v/d Week, in samenwerking met Opta: unicum voor Lozano

Wie waren in het afgelopen Eredivisie-weekeinde volgens Opta-statistieken de beste spelers op hun posities? Deze week leveren Ajax en PSV ieder twee spelers af aan het elftal.

DM: Hidde Jurjus (Roda JC Kerkrade), statistiek: acht reddingen - Jurjus maakte acht reddingen tegen Feyenoord, het hoogste aantal voor de keeper in een Eredivisieduel dit seizoen.

RV: Joël Veltman (Ajax), statistiek: 3 succesvolle voorzetten, 4 uitverdedigende acties - Veltman begon voor de 125e keer in de basis voor Ajax in de Eredivisie.

CV: Willem Janssen (FC Utrecht), statistiek: 4 schoten, 10 balveroveringen - Janssen is de enige speler die in de laatste elf Eredivisieseizoenen telkens tot scoren kwam (elk seizoen sinds 2007/08).

CV: Philippe Sandler (PEC Zwolle), statistiek: 49 passes, 9 balveroveringen - Sandler won alle zes persoonlijke duels die hij aanging en veroverde negen keer de bal, vaker dan iedere andere PEC-speler.

LV: Milan Massop (Excelsior), statistiek: 2 schoten, 5 uitverdedigende acties - Geen enkele Excelsior-speler ondernam meer doelpogingen tegen FC Twente dan linksback Massop (2).

CM: Mounir El Allouchi (NAC Breda), statistiek: 13 balveroveringen, 7 duels gewonnen - El Allouchi maakte tegen FC Utrecht zijn eerste doelpunt in de Eredivisie.

CM: Lasse Schöne (Ajax), statistiek: 94% passnauwkeurigheid, 7 balveroveringen - Schöne verloor geen van de laatste 44 Eredivisieduels waarin hij scoorde (W38, G6).

CM: Guus Til (AZ), statistiek: 5 schoten, waarvan 3 op doel - Geen speler was tijdens Heerenveen-AZ bij meer schoten betrokken dan Til (5 schoten, 2 kansen gecreëerd).

RA: Kristoffer Peterson (Heracles Almelo), statistiek: 6 schoten, 2 kansen gecreëerd - Peterson ondernam meer doelpogingen dan iedere andere speler in Heracles - VVV (6) en maakte voor het eerst in zijn carrière twee doelpunten in een Eredivisieduel.

CA: Jürgen Locadia (PSV), statistiek: 6 schoten, 3 kansen gecreëerd - Locadia werd de eerste Eredivisiespeler met zowel een doelpunt als een eigen doelpunt in een Eredivisieduel sinds Tom Beugelsdijk op 26 november 2016 (toen voor ADO tegen PSV).

LA: Hirving Lozano (PSV), statistiek: 4 schoten, 90% passnauwkeurigheid - Lozano werd dankzij zijn treffer de eerste speler ooit die in zeven van zijn eerste acht Eredivisieduels wist te scoren.