‘Allach kan Vitesse na vijf jaar verruilen voor buitenlands avontuur’

Maccabi Haifa wil Mohammed Allach aantrekken als technisch directeur, zo meldt het Israëlische ONE zondag. De topclub uit Israël heeft geïnformeerd naar de situatie van de bestuurder bij Vitesse, die bezig is aan zijn vijfde seizoen als technisch directeur bij de Arnhemmers.

Allach zit in het laatste jaar van zijn contract bij Vitesse. De sportbestuur wil volgens de Gelderlander geen commentaar geven op het gerucht. Algemeen directeur Joost de Wit geeft aan 'niet op de hoogte te zijn' van interesse uit Haifa. Allach was eerder werkzaam bij de KNVB, RKC Waalwijk, FC Twente en VVV-Venlo. Allach gaf eerder tegen Voetbal International aan dat hij twijfelt over zijn toekomst bij Vitesse.

Maccabi Haifa doet het dit seizoen minder dan verwacht en staat momenteel in de middenmoot van de hoogste divisie in het land. Guy Luzon, trainer van Maccabi Haifa, staat onder druk en de geruchten gaan dat de oefenmeester de laan wordt uitgestuurd. Als optie voor de functie van ‘td’ wordt naast Allach ook Toni Munoz genoemd. De laatste technisch directeur van de club was Tor-Kristian Karlsen, die in mei vertrok.