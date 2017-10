Zondag, 29 Oktober 2017

PSG gaat opnieuw voor Braziliaan van naam

Faouzi Ghoulam en Napoli zijn akkoord over een nieuw, vierjarig contract. Daarmee lijkt een einde te komen aan de speculatie over een transfervrij vertrek van de Algerijn in de zomer. (La Gazzetta dello Sport)

David de Gea heeft nog niets gehoord van Manchester United over een nieuw contract. De keeper ligt vast tot medio 2019, met een optie voor een extra seizoen. (Daily Star)

Niet alleen Manchester United aast op de diensten van Casemiro. De middenvelder van Real Madrid, die in onderhandeling is over een nieuw contract bij de Koninklijke, staat ook in de belangstelling van Paris Saint-Germain. (Diario Gol) De middenvelder van Real Madrid, die in onderhandeling is over een nieuw contract bij, staat ook in de belangstelling van Paris Saint-Germain.

Iker Casillas gaat niet naar Liverpool verkassen. De doelman kan bij FC Porto niet meer rekenen op een basisplaats, maar zijn zaakwaarnemer zegt dat het gerucht van een vertrek naar the Reds krankzinnig is. (Radio Renascenca)

Thomas Meunier wordt begeerd door veel Europese topclubs. De situatie van de verdediger van Paris Saint-Germain wordt nauwlettend in de gaten gehouden door Manchester United, Real Madrid en Juventus. (The Sun)