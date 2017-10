Lewandowski wederom kritisch op Bayern: ‘Het is erg zwaar voor mij’

Bayern München versloeg zaterdag RB Leipzig met 2-0, mede dankzij een doelpunt van Robert Lewandowski. De Pool raakte bij zijn goal licht geblesseerd en ging uit voorzorg naar de kant. Lewandowski, die eerder al kritiek uitte op het transferbeleid van zijn club, geeft in gesprek met BILD aan dat hij niet blij is dat der Rekordmeister maar één volwaardige centrumspits in de gelederen heeft.

De 91-voudig international uitte begin september kritiek op het transferbeleid van zijn werkgever. De aanvaller zei dat de club 'creatief' moet blijven om wereldspelers te contracteren en dat men daarbij moet overwegen om hogere transfersommen te betalen om zodoende meer kans te maken op het winnen van prijzen. Het kwam Lewandowski op veel kritiek te staan, maar de spits blijft kritisch kijken naar zijn club.

"Dit seizoen is erg zwaar voor mij. Ik heb zowel bij Bayern als bij de nationale ploeg om de drie dagen gespeeld, vanaf de eerste minuut. Geen enkele speler kan negentig minuten spelen, elke wedstrijd een heel seizoen lang. Op het moment is er geen andere optie. We hebben geen back-up op mijn positie", aldus Lewandowski, die aangeeft dat hij niets ernstigs heeft overhouden aan de confrontatie met Leipzig.

"Ik speel altijd. Ik wil ook weleens aan mijn rust toekomen", besluit de Pool. Volgens BILD had trainer Jupp Heynckes bij de clubleiding reeds aangegeven dat er versterking moest komen aangaande de spitspositie. Sportief directeur Hasan Salihamidzic heeft aan de Duitse boulevardkrant verteld dat de club komende transferperiode zeker op zoek gaat naar een tweede spits.