Druk op Faber neemt toe: ‘Degradatiespook? Ik heb geen spook gezien’

FC Groningen moest zondag tegen Sparta Rotterdam (2-1) de derde nederlaag in vier wedstrijden incasseren. De Trots van het Noorden is na dit weekend terug te vinden op de veertiende plek in de Eredivisie en daar baalt ook Ernest Faber van. "Het is niet alleen dat de bal binnenkant paal of buitenkant paal belandt…", aldus de trainer van Groningen.

"Je krijgt een penalty tegen die geen penalty is. Een vrije trap die een penalty moest zijn… We zitten in een fase dat alles tegenzit", zegt Faber na afloop van het duel met Sparta in gesprek met de NOS. "We vechten voor punten en vechten tegen een bepaalde druk. Ik neem aan dat de gifbeker na vandaag helemaal leeg is."

Wat een SCHANDALIGE overtreding van Mark Veenhoven op Lars Veldwijk!???? Geplaatst door voetbalzone op zondag 29 oktober 2017

"Het was geen goede wedstrijd, maar het zit tegen. Dat is zuur. We hebben snel resultaat nodig om zelfvertrouwen te krijgen en weer omhoog te kijken. Dat kost veel energie en kracht. We moeten het met elkaar doen. Degradatiespook? Ik heb nog geen spook gezien", aldus Faber, die het zondag zonder Mimoun Mahi en Oussama Idrissi moest doen.

De twee aanvallers zijn buiten de selectie gehouden wegens disciplinaire redenen. "We hebben met zijn allen duidelijke afspraken gemaakt en ze hebben die regels zelf overtreden", vervolgt Faber. "Iedereen wist de consequenties. Ze snijden niet alleen zichzelf, maar het totale groepsproces in de vingers. Het is gebeurd en we moeten verder. We moeten met zijn allen aan de bak om dit te keren."