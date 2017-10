Sparta-talent ‘op de schouders genomen’ na rode kaart: ‘Dat was mooi’

Sparta Rotterdam won zondagmiddag met 2-1 van FC Groningen, maar na afloop ging het op Het Kasteel niet alleen over de winst van de club van Alex Pastoor. Mark Veenhoven haalde Lars Veldwijk vlak voor tijd neer, tot woede van de spits van Groningen. De middenvelder werd door arbiter Bas Nijhuis van het veld gestuurd, maar de jongeling vond het allemaal wel meevallen.

"Hij stond ook gelijk weer op", zegt de negentienjarige Veenhoven na afloop van de wedstrijd in gesprek met RTV Rijnmond. "Het was ook niet op de enkel ofzo... Ik ben iemand die echt wil winnen. Op welke manier, dat maakt me niet veel uit. Of het in de jeugd is of hier, ik wil winnen. Daar deed ik het voor."

Wat een SCHANDALIGE overtreding van Mark Veenhoven op Lars Veldwijk!😯🤕 Geplaatst door voetbalzone op zondag 29 oktober 2017

Veenhoven zette de tackle in op het moment dat de bezoekers naarstig op zoek waren naar de gelijkmaker. De middenvelder kreeg mee dat het publiek de actie van hem wel kon waarderen: "Ik pak sowieso niet vaak rode kaarten, maar het publiek was blij met deze. Iedereen die voor Sparta is, was er blij mee. Ik had niet de intentie om hem te blesseren, maar ik had alles over voor het team."

"Ik wilde de drie punten binnenhalen en zag dat als enige manier. Het was de enige oplossing, omdat hij te ver was om hem vast te houden. Dus ik moest het met een tackle oplossen", aldus Veenhoven, die na afloop veel complimenten kreeg. "Ik ben wel even op de schouders genomen. Dat was mooi. Ik heb weleens gedroomd dat ik scoorde op Het Kasteel bij mijn debuut, maar dit heb ik nooit gedacht."