Galatasaray loopt rood aan en lijdt eerste nederlaag van seizoen

Galatasaray is tegen de eerste nederlaag van het seizoen aangelopen in de Süper Lig. Het team van Igor Tudor was zondagavond niet opgewassen tegen Trabzonspor, verloor met 2-1 en sloot het duel ook nog eens met negen man af. De voorsprong van Galatasaray op runner-up Medipol Basaksehir bedraagt drie punten.

Zowel Trabzonspor als Galatasaray zocht de kleedkamer op met tien man. Olcay Sahan beging in de blessuretijd een overtreding op Badou Ndiaye, die vervolgens op de grond bleef liggen en doorrolde. Olcay wilde dat zijn tegenstander daarmee stopte, maar kreeg vervolgens een duw van Sofiane Feghouli. Olcay en Feghouli kregen daarop de rode kaart. Verder creëerden beide partijen in de eerste helft niet veel, al moest Fernando Muslera na vier minuten wel handelend optreden. Vier minuten na de pauze was de doelman echter kansloos.

Dame N’Doye tikte van dichtbij binnen nadat Muslera nog wel had gered op een kopbal van Ugur Demirok uit een vrije trap van de uitblinkende Yusuf Yazici. Galatasaray hoopte hierna wat terug te doen, maar in de plaats daarvan werd het twintig minuten voor tijd 2-0 door toedoen van een prachtig krullend schot van diezelfde Yazici. Garry Mendes Rodrigues bracht de spanning daarna nog wel terug, maar verder kwamen de bezoekers niet meer. Ndiaye pakte in de blessuretijd zijn tweede gele kaart en liet Galatasaray achter met negen man.