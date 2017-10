Miedema schittert met kunststukje en maakt eerste goal voor Arsenal

Vivianne Miedema heeft haar doelpuntenaccount voor Arsenal geopend. De aanvalster maakte zondag na een kwart wedstrijd de 0-1 tegen Everton en na 77 minuten werd het duel op slot gegooid door Beth Mead (0-2). Arsenal staat nu na vier speelronden met zeven punten op een gedeelde derde plaats in de Super League.

De 21-jarige Miedema werd in het strafschopgebied aangespeeld, kapte drie keer en kwam vervolgens met een schot dat via de lat in het doel sloeg. Miedema had nog vaker kunnen scoren voor the Gunners, maar na rust werd een volley van haar over de lat getikt door doelvrouw Lizzie Durack. Na 79 minuten mocht Miedema gaan douchen.

LIKE?? voor het EERSTE doelpunt?? van Vivianne Miedema voor Arsenal: ? Kappen

? Kappen

? Kappen ? Scoren! Geplaatst door voetbalzone op zondag 29 oktober 2017

Er kwamen verder nog vijf andere Nederlanders in actie: Dominique Janssen verving Miedema, Sari van Veenendaal stond op doel bij Arsenal, Daniëlle van de Donk deed 85 minuten mee op het middenveld en bij Everton maakten Munsterman en Siri Worm hun opwachting in het Select Security Stadium.

Miedema rondde in mei haar transfer van Bayern München naar Arsenal af en na het gewonnen EK in eigen land verhuisde ze naar Londen. Ze speelde drie jaar in Duitsland en droeg met haar doelpunten bij aan twee gewonnen landstitels. In dienst van sc Heerenveen, waarvoor ze HZVV in Hoogeveen had geruild, maakte ze daarvoor 78 doelpunten in 69 wedstrijden.