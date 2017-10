Mourinho komt op voor uitgejouwde pupil: ‘Zijn de fans wel Red Devils?’

Manchester United deed zaterdagmiddag goede zaken door op Old Trafford titelconcurrent Tottenham Hotspur met 1-0 te verslaan. Romelu Lukaku verzorgde de assist door het leer door te koppen op Anthony Martial, maar de Belgische spits is niet meer bij de gehele aanhang van United geliefd. Manager José Mourinho snapt niet dat Lukaku zo weinig krediet heeft bij het publiek.

"Ik wil graag dat de fans me uitleggen waarom ze Lukaku niet meer steunen, want hij geeft echt alles", aldus de Portugese oefenmeester via de officiële clubkanalen. "Het is niet eerlijk, want of hij nou scoort of niet, hij maakt altijd het verschil. Ik begrijp de reactie van de fans echt niet. Zijn ze wel Red Devils?"

"Soms weet ik dat gewoon niet, omdat mijn spitsen echt voortreffelijk werk verrichten", vervolgt Mourinho. "Ze betalen voor een kaartje en ze mogen doen en laten wat ze willen. Ze kunnen een speler uitjouwen die niet uitgejouwd verdient te worden. Ze kunnen een speler uitjouwen die werkt als een beest, ook al speelt hij niet de wedstrijd van zijn leven."

"De wedstrijd ging gewoon niet zijn kant op, dat kan gebeuren. Ik vind het echt niet eerlijk. Ik ben eigenlijk een beetje teleurgesteld in de fans. Niet in Lukaku, want hij doet het uitstekend", besluit de manager van the Red Devils. Lukaku was aan het begin van het seizoen op dreef en scoorde aan de lopende band, maar in zijn laatste drie competitiewedstrijden wist de spits niet meer tot scoren te komen.