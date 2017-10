Napoli herstelt voorsprong op Juventus in ere en lijkt klaar voor titanenstrijd

Napoli heeft een prima generale repetitie achter de rug voor het Champions League-duel van woensdagavond met Manchester City. De succesformatie van Maurizio Sarri rekende zondagmiddag op eigen veld betrekkelijk eenvoudig af met middenmoter Sassuolo en herstelde zijn voorsprong in de Serie A van drie punten op naaste achtervolgers Juventus en Lazio zo weer in ere: 3-1.

De koploper trad aan in nagenoeg zijn sterkst mogelijke opstelling, maar had de hulp van Stefano Sensi nodig om de ban te breken. De middenvelder van Sassuolo verloor de bal na twintig minuten voetballen op de rand van zijn eigen strafschopgebied aan Allan, waarna laatstgenoemde alleen op doelman Andrea Consigli afkon. Het was voor de Braziliaanse middenvelder vervolgens een koud kunstje om het net te laten bollen.

De thuisploeg was de bovenliggende partij in de eerste helft, maar moest op slag van rust toch de gelijkmaker incasseren. Diego Falcinelli kopte fraai raak na een voorzet van Matteo Politano: 1-1. Mistasten van Consigli niet veel later bij een hoekschop zorgde er echter voor dat Napoli de kleedkamer halverwege alsnog kon opzoeken met een voorsprong, waarna Dries Mertens negen minuten na rust de eindstand bepaalde met een intikker van dichtbij.