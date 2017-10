Kenny Tete blinkt uit bij derde competitiezege op rij Olympique Lyon

Olympique Lyon heeft zondagmiddag zijn derde achtereenvolgende overwinning in de Ligue 1 geboekt. Het elftal van Bruno Génésio had op eigen veld geen kind aan hekkensluiter Metz (2-0) en is door de zege weer opgestoomd naar een derde plaats op de ranglijst. De achterstand op koploper Paris Saint-Germain bedraagt na elf competitieduels zeven punten.

Lyon, met Keny Tete en Memphis Depay in de basiself, had voor eigen publiek weinig te duchten van Metz en stelde de zege eigenlijk in het eerste kwart van de wedstrijd al veilig aan de hand van sterspeler Nabil Fekir. De Frans international opende al na zes minuten voetballen de score met een hard schot in de korte hoek en tikte niet veel later ook de 2-0 tegen de touwen, na een afgemeten voorzet van Tete.

Het betekende voor de rechtsback zijn tweede assist in de laatste drie competitiewedstrijden en hij stond vlak na de onderbreking bijna weer aan de basis van een doelpunt. Een poging van Mariano Díaz na opnieuw goed voorbereidend werk van de Oranje-international trof echter de paal. Landgenoot Depay kon zijn stempel niet drukken op het spel van Lyon en maakte halverwege de tweede helft plaats voor Maxwel Cornet.