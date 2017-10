NAC knokt zich na drie nederlagen op rij naar een punt in Utrecht

FC Utrecht heeft zondagmiddag niet kunnen winnen van NAC Breda. De ploeg van Erik ten Hag kwam in de eerste helft nog wel op voorsprong, maar door doelpunten van Mounir El Allouchi en Giovanni Korte moest de thuisploeg even vrezen voor een nederlaag. Het was Nick Venema die in de slotfase van de wedstrijd de eindstand op 2-2 bepaalde.

Het zat NAC de afgelopen weken niet mee. Na de met 0-2 gewonnen uitwedstrijd tegen Feyenoord, verloren de Bredanaars achtereenvolgens van ADO Den Haag, Roda JC en PEC Zwolle, ploegen waartegen het team van Stijn Vreven doorgaans de punten moet halen. Ook in Stadion Galgenwaard begonnen de bezoekers niet goed aan de wedstrijd. Na achttien minuten spelen was het FC Utrecht dat op voorsprong kwam. Uit een hoekschop kwam de bal voor de voeten van Willem Janssen, die zich geen moment bedacht en de 1-0 tegen de touwen werkte.

NAC knokte voor wat het waard was en ging op jacht naar de gelijkmaker. Deze viel al drie minuten na de openingstreffer. Thierry Ambrose stuurde El Allouchi het strafschopgebied in en de middenvelder rondde keurig af. De tegentreffer was een flinke domper voor de thuisploeg, want er leek geen vuiltje aan de lucht. Maar het zou nog erger worden voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Vlak na rust dook Korte op voor de neus van doelman David Jensen. Op aangeven van opnieuw Ambrose maakte de kleine buitenspeler 1-2. Even was er onduidelijkheid of de bal de doellijn wel gepasseerd had, maar de arbitrage had het bij het juiste eind.

Op eigen veld verliezen van NAC Breda, daar had Utrecht geen trek in en dus nam de druk op de Bredase defensie enorm toe. De gelijkmaker kon niet uitblijven en viel uiteindelijk een klein kwartier voor tijd. Het was Venema die voor de 2-2 zorgde en zodoende een punt redde voor Utrecht. In de laatste minuut van de wedstrijd ontsnapte Utrecht nog aan een nederlaag. Mark van der Maarel schoot een voorzet van NAC tegen de eigen doelpaal aan. De club uit de Domstad blijft op de negende plaats staan, terwijl NAC nog altijd zestiende staat, maar wel iets dichter tegen Willem II aankruipt.