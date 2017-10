Locadia profiteert van zon: ‘Om het daarvoor dicht te doen, vind ik te ver gaan’

Vitesse kon zondagmiddag één helft gelijke tred houden met PSV, maar na onderbreking was het verzet van de Arnhemmers al snel gebroken. De 1-2 van Jürgen Locadia kwam op knullige wijze tot stand, doordat doelman Remko Pasveer bij het afstandsschot van de spits verblind werd door de zon. Voor Henk Fraser is dat echter geen reden om het dak van het GelreDome bij een laagstaande zon te laten sluiten.

"Ik denk niet dat we moeten zeuren over een beetje zon, wind of regen. Om daarvoor het dak meteen dicht te doen, vind ik te ver gaan", sprak de trainer van Vitesse na afloop van het duel tegen FOX Sports. Na het doelpunt van Locadia liep PSV in een razendsnel tempo uit naar een 1-4 voorsprong. "Zeker gezien de stand op dat moment is het voor ons dodelijk. Maar ik vind niet dat we daarover moeten zeuren."

"Na die goal zijn we het tien minuten kwijt en is de wedstrijd gespeeld", vervolgt de oefenmeester, die invaller Mason Mount nog de eer zag redden namens de thuisploeg. Verder dan de 2-4 zou Vitesse echter niet meer komen. "Dat is de kwaliteit van PSV. Dat is niet gek. PSV is op dit moment de sterkste ploeg. En dat beamen we weer na deze wedstrijd."