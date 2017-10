Cocu leeft mee: ‘Ik snap dat het persoonlijk voor hem heel moeilijk is’

Na 28 minuten in GelreDome tikte PSV-aanvaller Luuk de Jong de duizend minuten zonder doelpunt aan. Vrijwel direct na het doorbreken van die twijfelachtige barrière kreeg De Jong een enorme kans om zijn droogte te beëindigen, maar hij was niet succesvol. Desondanks won PSV met 2-4 van Vitesse en De Jong denkt dat zijn eigen vorm vanzelf wel terugkeert.

Gastón Pereiro trok na een klein halfuur naar binnen en zag zijn inzet van de doellijn gehaald worden door Vitesse-verdedigers; in de rebound was het schot van De Jong hetzelfde lot beschoren. "Natuurlijk baal je als de bal er niet ingaat. Ik wil het team zo graag helpen en de bal gewoon binnenschieten. Ik laat me niet gek maken en blijf hard werken, hierdoor ben ik ook belangrijk voor het team. De doelpunten komen dan vanzelf", voorspelt hij bij FOX Sports.

Hirving Lozano en Jürgen Locadia hadden het vizier wel op scherp staan en maakten er allebei twee. "Ik ben juist blij dat zij ze wel maken. Er komt steeds voorbij dat ik niet scoor en dat is nooit leuk, maar het komt zeker goed. Ik krijg het van alle kanten te horen, maar ik blijf mijn ding doen", geeft De Jong aan. Phillip Cocu leeft mee met zijn pupil. "Ik snap dat het persoonlijk voor hem heel moeilijk is, maar hij laat ook zien belangrijk te kunnen zijn voor ons."

"Het zal hem goed doen hoe de fans en zijn teamgenoten hem waarderen. Als hij zo hard blijft werken, dan komt die goal vanzelf weer", aldus de oefenmeester. Over Locadia is Cocu erg te spreken. "Vandaag maakt hij ook weer twee fantastische doelpunten. In het spel is hij ook belangrijk doordat hij goed de diepte kiest en enorm balvast is. Hij is gewoon een complete aanvaller. Hij kan op links en in de spits uit de voeten, in deze vorm maakt het voor hem niks uit."