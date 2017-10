Faber baalt van uitlatingen Nijland: ‘Elke goede speler is van harte welkom’

Het is momenteel bijzonder onrustig bij FC Groningen. De ploeg van Ernest Faber presteert ondermaats in de Eredivisie en moet het voorlopig ook stellen zonder sterspeler Mimoun Mahi. De spits werd vorige week om disciplinaire redenen uit de selectie van Groningen gezet, maar Faber kan zich niet vinden in de uitlatingen die algemeen directeur Hans Nijland onlangs deed over de sportieve toekomst van Mahi.

Nijland zei dinsdag in gesprek met Voetbal International 'dat het voor alle partijen het beste is' als Mahi in de winterstop een transfer maakt. De Marokkaans international werd na de wedstrijd van vorig week tegen Willem II (0-1 nederlaag) uit de selectie gezet, omdat hij zijn eigen ego boven het teambelang zou hebben gesteld. Hetzelfde lot kwam ploeggenoot Oussama Idrissi toe.

"Daar kan ik in principe niets mee", zei Faber zondag in aanloop naar het competitieduel van Groningen met Sparta Rotterdam over de uitlatingen van Nijland tegen FOX Sports. De oefenmeester heeft het tweetal er in de toekomst in principe weer graag bij. "Elke goede speler die beschikbaar is, is van harte welkom als hij meegaat in de afspraken die gemaakt zijn. Dat geldt ook voor Idrissi en Mahi" aldus Faber, die de uitlatingen van Nijland 'niet handig' vond. "Uiteindelijk niet. Dat je dat vindt begrijp ik wel, maar daar hebben we op dit moment niets aan."