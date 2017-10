Pasveer verblind door de zon: ‘Een pet? Dat heeft totaal geen zin’

Remko Pasveer betreurt de wijze waarop PSV zondag op een 1-2 voorsprong kwam tegen Vitesse. Het schot van dertig meter van Jürgen Locadia daalde verraderlijk af en Pasveer stond als aan de grond genageld, doordat hij verblind was door de zon. "Ik heb de bal totaal niet gezien", zegt hij na afloop tegen FOX Sports.

Na het doelpunt van Locadia bouwde PSV de marge uit. Volgens Pasveer kon hij er weinig aan doen dat de treffer viel. "Locadia schoot en de bal zat precies in de zon. Daarna heb ik hem niet meer gevolgd. Ik zag helemaal niks meer. Het is heel zuur dat het op zo'n moment gebeurt. Daar baal je van, want ik probeerde te anticiperen. De zon stond alleen zó laag."

De gehele tweede helft was het zicht van Pasveer slecht, geeft hij aan. "Een pet? Dat heeft totaal geen zin, omdat de zon zo laag staat. Dat werkt niet", zegt de ex-keeper van PSV. In de warming-up zag het er nog niet naar uit dat de zon zo fel zou zijn. "Daar kun je bijna niet op reageren", treurt Pasveer.

Locadia zelf had niet verwacht dat hij zou scoren. "Op het moment dat ik de bal raakte, dacht ik dat ie over zou gaan. Maar toen kwam die daling. Dan geloof je je ogen niet. Dit doe je maar een keer in je leven, denk ik", aldus de spits, die er in totaal twee maakte. Collega Luuk de Jong had minder mazzel en staat al meer dan duizend minuten droog. "Het is niet alsof ik het iedere dag met hem daarover heb. Hij heeft het twee seizoenen laten zien, dus het komt wel weer."