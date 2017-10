Duitse succestrainer raakt fan met flesje: ‘De dop bleef hangen in mijn trui’

Julian Nagelsmann zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De trainer van TSG Hoffenheim ging zaterdag met zijn elftal op eigen veld onderuit tegen Borussia Mönchengladbach en was zijn emoties in de tweede helft niet de baas. Na de gelijkmaker van de bezoekers gooide Nagelsmann uit woede een flesje in de tribunes, dat uiteindelijk een toeschouwer raakte.

Nagelsmann bood direct na het duel zijn excuses aan. "Het was een tamelijk domme actie van mij", werd hij geciteerd door diverse Duitse media. "Ik wilde het flesje in de muur werpen, maar de dop bleef hangen in mijn trui. Het was niet mijn bedoeling om een supporter te raken en het zal in de toekomst ook niet meer gebeuren."

De veel bewierookte oefenmeester zag zijn ploeg tegen Gladbach nog wel de leiding nemen, maar na de gelijkmaker van Thorgan Hazard na een uur voetballen ging het volledig mis voor die Hoffe. De ploeg van Nagelsmann ging uiteindelijk met 1-3 onderuit en gaat momenteel door een heuse vormcrisis: de laatste vier wedstrijden in de Bundesliga leverden slechts twee punten op.